Genoa: Preziosi vende la società al fondo Usa 777Partners (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo quasi venti anni il Genoa cambia proprietà. Il presidente Enrico Preziosi ha infatti ceduto tutte le sue quote a 777 Partners, fondo Usa con sede a Miami. Lo riferisce il Secolo XIX, secondo cui l’accordo è stato raggiunto oggi, ci sono le firme e verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Preziosi era in carica dal 2003 e ha mantenuto il Genoa in Serie A dal 2007 ad oggi. L’attuale presidente non manterrà quote azionarie del club ma rimarrà, secondo gli accordi, nel board per 3 anni, a collaborare con la nuova proprietà. La struttura attuale, a partire dall’amministratore delegato Zarbano, resterà in carica. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo quasi venti anni ilcambia proprietà. Il presidente Enricoha infatti ceduto tutte le sue quote a 777 Partners,Usa con sede a Miami. Lo riferisce il Secolo XIX, secondo cui l’accordo è stato raggiunto oggi, ci sono le firme e verrà ufficializzato nei prossimi giorni.era in carica dal 2003 e ha mantenuto ilin Serie A dal 2007 ad oggi. L’attuale presidente non manterrà quote azionarie del club ma rimarrà, secondo gli accordi, nel board per 3 anni, a collaborare con la nuova proprietà. La struttura attuale, a partire dall’amministratore delegato Zarbano, resterà in carica.

