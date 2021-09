Genoa | Preziosi cede la società al fondo 777Partners

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA, ENRICO PREZIOSI CEDE LA SOCIETÀ FIRMATO ACCORDO COL FONDO AMERICANO 777 PARTNERS #SkySport #Genoa - Gazzetta_it : Cessione Genoa, è fatta: Preziosi vende al fondo americano 777 Partners #SerieA - carlolaudisa : Il @GenoaCFC cambia padrone. #Preziosi ha firmato, resterà con compiti di rappresentanza. Via all’era del fondoUsa… - Primaonline : Genoa, finisce l’era Preziosi: il club ceduto al fondo americano 777Partners - RamaNefru : Preziosi via dal #Genoa Nunc est bibendum -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Preziosi

L'attuale presidente non manterrà quote azionarie del club ma rimarrà nel board per 3 anni Enricoha venduto ilal fondo statunitense 777Partners. L'imprenditore campano ha firmato questa mattina la cessione dell'intero pacchetto azionario del club.aveva salvato il...Enriconon è più il proprietario del. Ha ceduto le sue azioni al fondo statunitense 777 Partners , mettendo fine così a una storia che era iniziata nell'estate del 2003 con il salvataggio del ...Il Genoa passa ad un fondo americano con sede a Miami, la società 777 Partners detiene già una quota di minoranza del Siviglia in Spagna.Dopo oltre diciotto anni, il Genoa cambia padrone. Secondo quanto riporta gazzetta.it, il presidente Preziosi - che aveva rilevato il Grifone nell’estate 2003 - ha firmato questa mattina la cessione d ...