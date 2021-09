Genoa | è fatta per cessione | è finita l’era Preziosi dopo 18 anni | i dettagli su 777 Partners

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E’per lasocietaria del, si è dunque interrottache andava avanti da 18. Il club rossoblù è reduce dal pareggio in campionato contro il Bologna, l’avvio in stagione è stato altalenante: in 5 partite la squadra ha conquistato 4 punti, una media da migliorare per mettere in ghiaccio la salvezza. La squadra è comunque competitiva per raggiungere l’obiettivo. Nel frattempo è arrivata la svolta dal punto di vista societario, la notizia era nell’aria ma adesso è arrivata la conferma definitiva. Ilpassa ad un fondo Usa, il presidenteha deciso di passare la mano. E’18, tra alti e bassi. Gli ultimi ...