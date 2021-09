Genoa, cambio di proprietà: fondo 777 Partners nuovo padrone del Grifone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Termina un’era sotto alla Lanterna di Genova. Genoa, cambio di proprietà avvenuto. Enrico Preziosi, ormai ex numero uno del club ligure, lascia le redini della società ad un fondo d’investimenti americano chiamato 777 Partners. L’operazione di cessione delle quote era avviata da alcuni mesi e ad agosto ha vissuto la due diligence che si è protratta fino a questi ultimi giorni. Ecco cosa sta succedendo nella parte di città dominata dal Grifone. Genoa, cambio di proprietà: Preziosi lascia dopo diciotto anni Nella giornata odierna è arrivato il primo, enorme, tassello sulla cessione del Genoa: il versamento della prima tranche da parte del fondo statunitense 777 Partners ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Termina un’era sotto alla Lanterna di Genova.diavvenuto. Enrico Preziosi, ormai ex numero uno del club ligure, lascia le redini della società ad und’investimenti americano chiamato 777. L’operazione di cessione delle quote era avviata da alcuni mesi e ad agosto ha vissuto la due diligence che si è protratta fino a questi ultimi giorni. Ecco cosa sta succedendo nella parte di città dominata daldi: Preziosi lascia dopo diciotto anni Nella giornata odierna è arrivato il primo, enorme, tassello sulla cessione del: il versamento della prima tranche da parte delstatunitense 777...

