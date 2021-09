Generali: Del Vecchio arrotonda al 5,1%, patto sale a 12,5% (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Fra il 20 e il 21 settembre la Delfin di Leonardo Del Vecchio ha acquistato con una serie di operazioni 1,6 milioni di azioni Generali, pari allo 0,1% del capitale, arrotondando così arrotondato la sua quota al 5,1%. E’ quanto risulta dalle comunicazioni sull’internal dealing. Con l’incremento della presenza di Del Vecchio dopo gli ultimi acquisti, ieri, di Caltagirone, il patto di consultazione siglato fra i due soci e al quale ha aderito anche Fondazione Crt, è arrivato al 12,53% del capitale della compagnia. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Fra il 20 e il 21 settembre la Delfin di Leonardo Delha acquistato con una serie di operazioni 1,6 milioni di azioni, pari allo 0,1% del capitale,ndo cosìto la sua quota al 5,1%. E’ quanto risulta dalle comunicazioni sull’internal dealing. Con l’incremento della presenza di Deldopo gli ultimi acquisti, ieri, di Caltagirone, ildi consultazione siglato fra i due soci e al quale ha aderito anche Fondazione Crt, è arrivato al 12,53% del capitale della compagnia.

