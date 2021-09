Generali | convocato per venerdì il comitato nomine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Generali convocato

askanews

E' statoufficialmente per venerdì il comitato nomine di, in vista del cda del Leone di lunedì 27 settembre che dovrà deliberare se mettere a punto una lista del board e definirne le ...... cpa e contributo spese". "È confermata la convocazione del tavolo Gkn per oggi al Mise . ... "In questi mesi - ha proseguito - abbiamoil tavolo due volte, non abbiamo mai interrotto ...La società avrebbe rotto gli indugi per il taglio del play che potrebbe tornare in Argentina. Il problemi nasce da una valutazione sbagliata ...Vittoria - Eppure sconfitta...Il partito liberale del primo ministro Justin Trudeau ha vinto le elezioni parlamentari anticipate in Canada, secondo i ...