(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladello sport, a firma Maurizio Nicita, scrive che Spalletti ha fatto breccia nel cuore dei tifosi ma che la piazza, chein pochi vanno allo stadio. anche il tifo più profondo e popolare, tienealzato il freno a mano della passione. Il riferimento a. La stessa gente non si fida della squadra. La stessa, Anguissa a parte, che il 23 maggio fallì clamorosamente la gara con ile la qualificazione in Champions. Quelnon è stata digerita e ora i tifosi azzurri non vogliono illudersi e aspettano conferme. Lo stadio continua a essere semivuoto Vedremo se domenica sera col Cagliari saranno venduti tutti i biglietti a Fuorigrotta, cosa ...

Advertising

Gazzetta_it : Dal 2004 era latitante, ricercato - realwarriale2 : RT @napolista: Gazzetta: “Napoli resta tiepida, pesa ancora l’amarezza di Napoli-Verona” Apprezzano Spalletti ma non si fidano della squad… - CalcioNapoli24 : - napolista : Gazzetta: “Napoli resta tiepida, pesa ancora l’amarezza di Napoli-Verona” Apprezzano Spalletti ma non si fidano de… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

ZOLA: ILIN CORSA PER LO SCUDETTO L'ex fantasista azzurro ha rilasciato una lunga intervista alladello sport. Zola tra le altre cose si è soffermato suldi Spalletti. È l'anno ...Illa partita più bella, quella che ha misurato peso e ambizioni, l'ha disputata in Europa, a Leicester. Non sono molte le squadre italiane capaci di dominare un'inglese in trasferta. ...Il Napoli piace e vince. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno vinto le prime quattro partite del campionato italiano di Serie A.Inzaghi supera brillantemente l’esame di Italiano, Pioli è l'arma in più di questo Milan e il doppio titolo europeo nella pallavolo indica la strada per il futuro. L'editoriale ...