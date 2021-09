Gazzetta: in settimana riunione del Cts per riaprire gli stadi al 75% della capienza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la questione dell’aumento della percentuale di capienza degli stadi ha subito un’accelerazione. In settimana dovrebbe tenersi la riunione del Cts per deliberare il passaggio della capienza al 75% per poi arrivare alla piena apertura entro un mese. “In questa settimana, dovrebbe svolgersi la riunione del Cts che dovrà dare l’indicazione più attesa. Si tratta del passaggio citato nella conferenza stampa di giovedì da Roberto Speranza, il ministro della Salute, come snodo fondamentale per poter considerare «un ulteriore ampliamento». E raggiungere il 75 o l’80 per gli stadi (ora al 50) e il 50 per i palazzetti (adesso al 35). Insomma, la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo quanto scrive ladello Sport, la questione dell’aumentopercentuale didegliha subito un’accelerazione. Indovrebbe tenersi ladel Cts per deliberare il passaggioal 75% per poi arrivare alla piena apertura entro un mese. “In questa, dovrebbe svolgersi ladel Cts che dovrà dare l’indicazione più attesa. Si tratta del passaggio citato nella conferenza stampa di giovedì da Roberto Speranza, il ministroSalute, come snodo fondamentale per poter considerare «un ulteriore ampliamento». E raggiungere il 75 o l’80 per gli(ora al 50) e il 50 per i palazzetti (adesso al 35). Insomma, la ...

Zola: 'Osimhen devastante, è l'erede di Lukaku. Scudetto, perché no?'

Roma, come sta Mkhitaryan? L'armeno in campo solo se al 100%

Settimana Europea dello Sport al via: a tutto benessere e allenamento
Green Pass e lavoratori, decreto in Gazzetta: tolta la sospensione per chi non ha certificazione

Zola: "Osimhen devastante, è l'erede di Lukaku. Scudetto, perché no?"

