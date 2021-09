Gangi (WINDTRE): aziende riscoprano ruolo sociale per colmare skill gap (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 21 settembre 2021 – “Il PNRR dedica ampio spazio all’investimento sulle competenze digitali ed è importante che anche le aziende italiane si impegnino per contribuire al superamento dello ‘skill gap’, riscoprendo il loro ruolo sociale accanto a quello di motore dell’economia“. Lo ha affermato Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, all’evento ‘Riforma Italia – Quale sarà il futuro del nostro Paese?’, organizzato da EY e Luiss Business School. Un’occasione di confronto con un parterre di rilievo, composto da rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, industriale e imprenditoriale, per analizzare l’impatto delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul sistema economico e sociale ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 21 settembre 2021 – “Il PNRR dedica ampio spazio all’investimento sulle competenze digitali ed è importante che anche leitaliane si impegnino per contribuire al superamento dello ‘gap’, riscoprendo il loroaccanto a quello di motore dell’economia“. Lo ha affermato Rossella, Direttrice Human Resources di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, all’evento ‘Riforma Italia – Quale sarà il futuro del nostro Paese?’, organizzato da EY e Luiss Business School. Un’occasione di confronto con un parterre di rilievo, composto da rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, industriale e imprenditoriale, per analizzare l’impatto delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul sistema economico e...

