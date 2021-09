Gaeta | 200mila Euro per la difesa e la ricostruzione dei litorali di Sant’Agostino ed Ariana

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 settembre 2021)– Il Comune diha ottenuto un finanziamento regionale diper ladeidie dell’. “Una richiesta – commenta il Sindaco – che come amministrazione avevamo avanzato ad inizio anno nella quale si chiedeva di stanziare fondi per tutelare le nostre coste, in particolar modo, per la spiaggia dimaggiormente esposto a fenomeni di erosione del suo litorale. Nei giorni scorsi – prosegue il primo cittadino – è arrivata la nota della Regione Lazio che ci comunica lo stanziamento delle risorse necessarie per lae tutela del litoraleno. Anche se al termine della stagione estiva 2021, si tratta di ...