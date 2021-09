Gabriele Bojano e Pippo Pelo di nuovo insieme (Di mercoledì 22 settembre 2021) A distanza di tre mesi esatti dal 22 giugno che ha visto insieme Gabriele Bojano e Pippo Pelo sul palco di Salerno Letteratura per presentare il libro del giornalista salernitano “I favolosi 60”, i due ritornano per ripetere l’esilarante esperienza nel cuore di Agropoli. Così, oggi, 22 settembre alle ore 19.30 nella suggestiva cornice del Castello di Agropoli, il giornalista Gabriele Bojano, si racconterà in un dialogo con Stefania Marino. Unn viaggio tra vita privata e professionale dove il giornalista salernitano, ha incontrato “I favolosi 60” personaggi salernitani e non solo, che hanno ispirato il suo ultimo libro. La serata sarà suggellata dall’ospite d’eccezione, lo speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo. Il duo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 settembre 2021) A distanza di tre mesi esatti dal 22 giugno che ha vistosul palco di Salerno Letteratura per presentare il libro del giornalista salernitano “I favolosi 60”, i due ritornano per ripetere l’esilarante esperienza nel cuore di Agropoli. Così, oggi, 22 settembre alle ore 19.30 nella suggestiva cornice del Castello di Agropoli, il giornalista, si racconterà in un dialogo con Stefania Marino. Unn viaggio tra vita privata e professionale dove il giornalista salernitano, ha incontrato “I favolosi 60” personaggi salernitani e non solo, che hanno ispirato il suo ultimo libro. La serata sarà suggellata dall’ospite d’eccezione, lo speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss. Il duo ...

