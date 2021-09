Furbetti del cartellino, tutti assolti ad Orta di Atella (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOrta di Atella (Ce) – Sono stati tutti assolti dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere i 70 dipendenti del Comune di Orta di Atella (Caserta) accusati di truffa ai danni di un ente locale per episodi di assenteismo avvenuti nel 2014. Per la Procura di Santa Maria Capua Vetere che aveva eseguito le indagini facendo piazzare delle telecamere dai carabinieri, i dipendenti si aiutavano timbrando a vicenda i cartellini, e in questo modo potevano assentarsi dagli uffici. Gli imputati, tra cui appartenenti alla Polizia Municipale, erano accusati anche di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza. L’indagine aveva pOrtato nel 2015 all’esecuzione da parte dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Ce) – Sono statidal tribunale di Santa Maria Capua Vetere i 70 dipendenti del Comune didi(Caserta) accusati di truffa ai danni di un ente locale per episodi di assenteismo avvenuti nel 2014. Per la Procura di Santa Maria Capua Vetere che aveva eseguito le indagini facendo piazzare delle telecamere dai carabinieri, i dipendenti si aiutavano timbrando a vicenda i cartellini, e in questo modo potevano assentarsi dagli uffici. Gli imputati, tra cui appartenenti alla Polizia Municipale, erano accusati anche di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza. L’indagine aveva pto nel 2015 all’esecuzione da parte dei ...

