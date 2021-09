Fucecchio | Palio delle Contrade | due cavalli muoiono durante batterie di qualificazione

Advertising

Grave incidente questa mattina sulla pista della Buca a, dove domenica si correrà la quarantesima edizione deldelle Contrade . Durante le batterie di qualificazione in vista della tratta di oggi pomeriggio (che si svolgerà alle 18) due ...Tragico scontro durante le prove deldiin programma domenica prossima, due cavalli si sono scontrati: uno è deceduto per arresto cardiaco mentre il secondo ha riportato una grave frattura ed è scattato il protocollo di ...Fucecchio, 22 settembre - Grave incidente questa mattina sulla pista della Buca a Fucecchio, dove domenica si correrà la quarantesima edizione del Palio delle Contrade. Durante le batterie di qualific ...In provincia di Firenze è polemica intorno al Palio di Fucecchio, manifestazione in programma domenica: stamattina durante le prove due cavalli si sono scontrati. Uno dei due è ...