Francia, candidato alle presidenziali attacca la Nutella: “Fa male ai bambini e all’ambiente” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Francia, candidato alle presidenziali attacca la Nutella: “Fa male” La Nutella entra nel dibattito delle elezioni presidenziali in Francia dopo l’attacco portato avanti da Jean-Luc Mélenchon, leader del partito della sinistra radinale La France Insoumise, tra i candidati per la corsa all’Eliseo. In un’intervista al quotidiano Libération, infatti, Mélenchon ha parlato di come il suo programma per le presidenziali sia incentrato sulla “sicurezza alimentare”. “Proibiremo la pubblicità alimentare per i bambini. Poi razionamento di zucchero e sale nell’alimentazione e proibizione di additivi coloranti e conservanti, classificati come prodotti cancerogeni, nei salumi” ha dichiarato il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 settembre 2021)la: “Fa” Laentra nel dibattito delle elezioniindopo l’attacco portato avanti da Jean-Luc Mélenchon, leader del partito della sinistra radinale La France Insoumise, tra i candidati per la corsa all’Eliseo. In un’intervista al quotidiano Libération, infatti, Mélenchon ha parlato di come il suo programma per lesia incentrato sulla “sicurezza alimentare”. “Proibiremo la pubblicità alimentare per i. Poi razionamento di zucchero e sale nell’alimentazione e proibizione di additivi coloranti e conservanti, classificati come prodotti cancerogeni, nei salumi” ha dichiarato il ...

