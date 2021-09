Francesco Mandelli, chi è la moglie Luisa Bertoldo: “Mi sono innamorata piano piano” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Luisa Bertoldo – la compagna di Francesco Mandelli – è nata in provincia di Vicenza, precisamente a Lisiera, il 28 luglio del 1980. Da sempre appassionata di moda e design, ha studiato Pubbliche Relazioni a Gorizia, dove si è trasferita poco dopo la maturità. Ha lavorato sodo per ottenere grossi riconoscimenti nel settore della comunicazione. Luisa Bertoldo è una vera professionista, nella Milano della moda e del design. Dopo anni di gavetta, è riuscita ad affermarsi in un mondo non certo facile. Ma è anche una mamma amorevole e una compagna brillante, da anni al fianco di un uomo molto conosciuto sulla scena televisiva italiana. In quell’anno, ha lasciato il lavoro e la città in cui aveva sempre vissuto e si è trasferita a Milano, aprendo la sua agenzia di pubbliche relazioni. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)– la compagna di– è nata in provincia di Vicenza, precisamente a Lisiera, il 28 luglio del 1980. Da sempre appassionata di moda e design, ha studiato Pubbliche Relazioni a Gorizia, dove si è trasferita poco dopo la maturità. Ha lavorato sodo per ottenere grossi riconoscimenti nel settore della comunicazione.è una vera professionista, nella Milano della moda e del design. Dopo anni di gavetta, è riuscita ad affermarsi in un mondo non certo facile. Ma è anche una mamma amorevole e una compagna brillante, da anni al fianco di un uomo molto conosciuto sulla scena televisiva italiana. In quell’anno, ha lasciato il lavoro e la città in cui aveva sempre vissuto e si è trasferita a Milano, aprendo la sua agenzia di pubbliche relazioni. La ...

Advertising

Dansai75 : RT @MediasetPlay: Manca pochissimo ?? I mitici Fatima Trotta e Francesco Mandelli vi aspettano oggi, in prima serata su #Italia1 e in stream… - infoitcultura : Honolulu, le anticipazioni dello show comico di Italia 1 con Fatima Trotta e Francesco Mandelli - CIAfra73 : Parte la novità #Honolulu. Da stasera, in prima serata su Italia1, arriva lo show comico condotto da Fatima Trotta.… - TeleConsiglio : Raga! (quanto sono moderna…). Stasera si ride, lo si fa per tutta la sera, comici a valanga, comici che già conosce… - Pollydolce : Francesco Mandelli: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull'attore e conduttor… -