Francesca Senette | dopo il Tg4 l' impensabile svolta nella vita

(Di mercoledì 22 settembre 2021), ve la ricordate al Tg4? Ecco cosa fa ora la giornalista che ha condotto il Tg della rete Mediaset.quattro anni, laè tornata in tv presentandosi in maniera ...a La7, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Senette

Formatonews

, ve la ricordate al Tg4? Ecco cosa fa ora la giornalista che ha condotto il Tg della rete Mediaset. Dopo quattro anni, laè tornata in tv presentandosi in maniera ...Trybe è, invece, il nuovo progetto di, un hub dedicato alle tematiche di wellbeing guidate dal mindset dello yoga. Offre lezioni - online e offline - video corsi, corsi di ...Lo speciale su Wif - Women in food, la due giorni di show, dibattiti, talk e approfondimenti con ospiti da tutto il mondo ...Che bello ripartire. Tutti/tutte insieme. Questo numero è davvero un po’ speciale. Non solo perché arriva dopo un periodo complesso, nel corso del quale scrivere l’editoriale era uno dei pochissimi me ...