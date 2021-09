Fortnite x Balenciaga: Come sbloccare gli spray gratis (Di mercoledì 22 settembre 2021) A partire da ieri e fino alla prossima settimana, grazie alla recente collaborazione tra Fortnite e Balenciaga, potrete sbloccare 2 spray gratis completando delle apposite sfide. A seguire vi riportiamo la Guida con tanto di video. Usa un’emote davanti a un graffito di Carlino VIP a Corso Commercio, Sabbie Sudate o Foschi Fumaioli (0/1) – Ricompensa: spray non comune “Carlino Fashion” La prima Sfida vi richiede semplicemente di utilizzare una qualsiasi emote che avete nella ruota davanti ad uno dei tanti graffiti di Carlino VIP presenti in gioco. Li trovate a Corso Commercio, Sabbie Sudate o Foschi Fumaioli, nel video a seguire ve ne mostriamo uno: Raccogli scarpe da ginnastica tripla S nel Centro in Evidenza Strani Tempi (0/40) – Ricompensa: spray non ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 22 settembre 2021) A partire da ieri e fino alla prossima settimana, grazie alla recente collaborazione tra, potretecompletando delle apposite sfide. A seguire vi riportiamo la Guida con tanto di video. Usa un’emote davanti a un graffito di Carlino VIP a Corso Commercio, Sabbie Sudate o Foschi Fumaioli (0/1) – Ricompensa:non comune “Carlino Fashion” La prima Sfida vi richiede semplicemente di utilizzare una qualsiasi emote che avete nella ruota davanti ad uno dei tanti graffiti di Carlino VIP presenti in gioco. Li trovate a Corso Commercio, Sabbie Sudate o Foschi Fumaioli, nel video a seguire ve ne mostriamo uno: Raccogli scarpe da ginnastica tripla S nel Centro in Evidenza Strani Tempi (0/40) – Ricompensa:non ...

