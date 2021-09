Formazioni ufficiali Spezia-Juventus | Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ledi, match della quinta giornata di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti in questo turno infrasettimanale del campionato. Allegri cerca i primi tre punti in campionato, Thiago Motta va a caccia dell’impresa per salire a quota sette. Le: in attesa: in attesa SportFace.