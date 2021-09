Formazioni ufficiali Salernitana Verona | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ledimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi-Hellas, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-2-1): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. All: Castori. HELLAS(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak; Kalinic, Caprari. All: Tudor. L'articolo proviene da Calcio News 24.

