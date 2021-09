Formazioni UFFICIALI Salernitana-Hellas Verona | Gondo titolare | Tudor cambia tutto!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La sfida dell’Arechi, assieme a quella del Picco apre questo mercoledì di Serie A. Tra poco meno di un’ora laaffronterà gli uomini di Igor. I granata dovranno assolutamente vincere dopo una partenza in campionato che li ha visti perdere tutte le partite in programma. L’arriva invece all’appuntamento dopo la grande vittoria casalinga contro la Roma di José Mourinho.: (3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Simy,: (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic I gialloblù in campo così all’Arechi di Salerno #...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni UFFICIALI

Ecco ledelle due squadre. APPROFONDIMENTI CALCIO Stadi aperti, luci e ombre. E tornano gli insulti razzisti IL RICORDO Juve - Milan, il ricordo di Morini con un minuto di ...Ledi Spezia Juve match valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Spezia - Juve, match valido per ...I rossoneri vogliono riprendere a vincere dopo il k.o. di Anfield e il pari con la Juve. Tra i veneti c'è l'ex Caldara ...Formazioni ufficiali Salernitana-Verona: le scelte di Castori e Tudor per il match valido per la 5^ giornata di Serie A 2021-2022.