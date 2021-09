Forestali senza stipendio, Uncem Campania a Caputo: “Ritardi negli accrediti dei saldi regionali” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Nonostante i Ritardi negli accrediti dei saldi regionali, le Comunità Montane, nella loro quasi totalità, hanno anticipato le spettanze ai lavoratori e non vi sono particolari mensilità arretrate da erogare. Oggi, siamo a settembre 2021 ed ancora non è stato trasferito nulla sull’annualità 2021, mentre solo lo scorso agosto sono stati trasferiti agli Enti le somme (circa il 20%) del secondo stralcio 2020. Stesso discorso per gli accrediti del servizio AIB 2020 che vedono un netto ritardo mentre del 2021, non è arrivato ancora niente. Eppure il servizio è stato garantito con poco personale idoneo”. Replica così, il presidente dell’Uncem Campania, Vincenzo Luciano, all’assessore regionale agricoltura e forestazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Nonostante idei, le Comunità Montane, nella loro quasi totalità, hanno anticipato le spettanze ai lavoratori e non vi sono particolari mensilità arretrate da erogare. Oggi, siamo a settembre 2021 ed ancora non è stato trasferito nulla sull’annualità 2021, mentre solo lo scorso agosto sono stati trasferiti agli Enti le somme (circa il 20%) del secondo stralcio 2020. Stesso discorso per glidel servizio AIB 2020 che vedono un netto ritardo mentre del 2021, non è arrivato ancora niente. Eppure il servizio è stato garantito con poco personale idoneo”. Replica così, il presidente dell’, Vincenzo Luciano, all’assessore regionale agricoltura e forestazione ...

