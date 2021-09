Flora Canto | la dedica speciale a Tosca D’Aquino | “Forza siamo tutti con te…” – FOTO

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La bella ex tronista ha postato uno scatto che ha divertito i fans e che è riuscito a strappare tantissimi consensi e like.è una nota attrice e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Miriam Leone e Paolo Carullo, Enrico Brignano e Flora Canto, William ed Harry d’… - infoitcultura : Flora Canto e Tosca D'Aquino: 'Mi spinse a fare secondo figlio'/ 'Quando stavo male…' - zazoomblog : Flora Canto il secondo figlio è arrivato grazie a Tosca D’Aquino - #Flora #Canto #secondo #figlio - Gia_Uss90 : Che trash Tosca che racconta le trashate che fa con Matilde Brandi e Flora Canto #oggièunaltrogiorno - sangio_flora : RT @_a_l_e____: Lo sappiamo che Giulia sta facendo lezioni con pachy perchè vuole prendere il banco di canto e vincere la categoria?? -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto

... Katiuska Falbo, Francesco Cusumano (chitarre elettriche e classiche, percussioni,), Anna ... Spazio alla musica, al jazz in particolare, domenica 26, con Anae la sua Band. Uno spettacolo ...... per paura die fauna assortite, ai climi esotici ha preferito la provincia francese (nello ... euforica, divertita, anche quando è commovente o cupa, a seconda della modulazione (d'altro...Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno e, ospite da Serena Bortone è andata la bravissima e simpaticissima attrice napoletana, Tosca D'Aquino che si è raccontata molto. La D’ ...E’ un legame d’amicizia fortissimo quello che c’è tra Flora Canto e Tosca D’Aquino e nell’intervista a Oggi è un altro giorno era evidente ma hanno voluto raccontarlo anche al pubblico. Sui social dov ...