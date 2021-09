Fisco | pensioni | grandi opere La palude delle maxi-riforme

(Di mercoledì 22 settembre 2021) I litigi in maggioranza frenano il Piano per la ripresa. Unica certezza il decreto per tagliare le bollette

Advertising

PensioniOggi : Pensioni, Flat tax anche a chi gode di un anticipo della pensione complementare - filadelfo72 : Riforma Fornero 2022, le donne pagheranno la parità sulle pensioni? - filadelfo72 : Pensioni 2022 news, un altro anno di Quota 100? Qualcuno spera - AngoloNews2018 : Sulla riforma pensioni l'Ocse ha veramente chiesto di non prorogare l'Opzione Donna? - filadelfo72 : Sulla riforma pensioni l'Ocse ha veramente chiesto di non prorogare l'Opzione Donna? -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco pensioni

Corriere della Sera

Il governo punta infatti a tagliare lee per farlo intende proporre leanticipate a 63 anni allargando la platea dei beneficiari di Ape Sociale. Quindi, niente più quota 101, quota ...'La Lega è entrata in questo governo non per inventarsi nuove tasse. Visto che col lavoro e ledegli italiani non si scherza, se qualcuno pensa di tornare alla Fornero la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento'. Così Matteo Salvini a Reggello.Lo stallo nell'attuazione dei programmi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'immagine di come anche un governo a forte trazione «tecnica» non sia riuscito a varcare indenne le palud ...Imposta sostitutiva Irpef e programma Sepp, sì all'agevolazione per i pensionati esteri USA. Anche per il cittadino residente negli ...