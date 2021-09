Firenze, Maggio musicale: vivo successo per Linda di Chamounix con Jessica Pratt (Di mercoledì 22 settembre 2021) la protagonista è stata giustamente la più festeggiata dal pubblico alla fine e a scena aperta, anche nei duetti con la pur bravissima Teresa Jervolino (Pierotto) o con Francesco Demuro (il finto pittore e vero visconte, innamorato corrisposto della casta Linda). Bene tutto il cast, con menzione speciale per il Prefetto di Michele Pertusi. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) la protagonista è stata giustamente la più festeggiata dal pubblico alla fine e a scena aperta, anche nei duetti con la pur bravissima Teresa Jervolino (Pierotto) o con Francesco Demuro (il finto pittore e vero visconte, innamorato corrisposto della casta). Bene tutto il cast, con menzione speciale per il Prefetto di Michele Pertusi. L'articolo proviene daPost.

Advertising

OperaClick : Firenze - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: La traviata - FirenzePost : Firenze, Maggio musicale: vivo successo per Linda di Chamounix con Jessica Pratt - andreastoolbox : La prima della 'Linda di Chamounix' al Maggio - Spettacoli - - Giulio_Firenze : RT @JohannesBuckler: Il New York Times mi ha dedicato un bellissimo necrologio, scrivendo alla fine “una modesta casalinga che non ha mai p… - trescogli : La Firenze di Lorenzo era la capitale culturale della penisola o, come si esprimerà lo stesso Girolamo, 'il cuore d… -