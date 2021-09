Firenze. Al Festival dell’Economia Civile l’aperitivo sostenibile made in Tuscany (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due aperitivi “sostenibili” al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze, a Palazzo Vecchio, con protagoniste le cooperative toscane che si cimentano nella sostenibilità del cibo made in Italy. È quanto previsto il 24 e 25 settembre, alle ore 18.30. L’obiettivo è raccontare la sostenibilità sociale e ambientale per descrivere una Toscana dove la democrazia economica e la mutualità si sposano con il territorio, generando ottimi prodotti. Quest’anno l’aperitivo “sostenibile” sarà organizzato da “Margherita + Società Cooperativa Sociale” di Montevarchi (Arezzo): nella fornitura dei prodotti saranno coinvolte le cooperative agroalimentari e della pesca (Cittadella della Pesca, Cantina Colli Fiorentini, Consorzio Produttori Latte Maremma) e sociali (Agricomes) ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due aperitivi “sostenibili” alNazionaledi, a Palazzo Vecchio, con protagoniste le cooperative toscane che si cimentano nella sostenibilità del ciboin Italy. È quanto previsto il 24 e 25 settembre, alle ore 18.30. L’obiettivo è raccontare la sostenibilità sociale e ambientale per descrivere una Toscana dove la democrazia economica e la mutualità si sposano con il territorio, generando ottimi prodotti. Quest’anno” sarà organizzato da “Margherita + Società Cooperativa Sociale” di Montevarchi (Arezzo): nella fornitura dei prodotti saranno coinvolte le cooperative agroalimentari e della pesca (Cittadella della Pesca, Cantina Colli Fiorentini, Consorzio Produttori Latte Maremma) e sociali (Agricomes) ...

