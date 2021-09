Fiorentina | Nico Gonzalez si scusa | «Lasciato trasportare dalle emozioni» – FOTO

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Messaggio sui social di, che siper l’espulsione rimediata in occasione diInter di ieri Con un messaggio su Instagram,ha volutorsi con il popolo dellaper l’espulsione rimediata in occasione della sconfitta di ieri con l’Inter: «Vogliormi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sonoe dall’adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, le scuse di #NicoGonzalez: 'Mi sono lasciato trasportare dall'adrenalina del gioco' - CalcioNews24 : #Fiorentina, #NicoGonzalez si scusa per l'espulsione contro l'#Inter ?? - ChiaraAndrea_B : RT @PietroLazze: Nico Gonzalez si scusa su IG dopo il rosso contro l'Inter: 'Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situ… - PietroLazze : Nico Gonzalez si scusa su IG dopo il rosso contro l'Inter: 'Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per… - Fiorentinanews : Bucchioni: 'Sottil benino, ma a gennaio si può riaprire la pista Berardi. La #Fiorentina dovrebbe multare Nico Gonz… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Nico

Laha retto bene contro l'Inter giocando in maniera gagliarda prima dell'uno - due targato Darmian - Dzeko a inizio ripresa. Gran protagonista della serata per i gigliati è statoGonzalez.Vittoria importantissima quella di ieri sera contro lache permette all'Inter di tornare momentaneamente in vetta alla classifica in attesa dei ...primi minuti di gioco con l'uscita su...Dopo il cartellino rosso rimediato ieri sera nella partita persa contro l'Inter, l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez si è scusato sui social ...Lunga squalifica per Nico Gonzalez? Al 34' del secondo tempo di Fiorentina-Inter Nico Gonzalez ha rimediato due gialli nel giro di qualche secondo: il primo per proteste (chiedeva all'arbitro l'ammoni ...