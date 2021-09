Fiorentina, le scuse di Nico Gonzalez: “Mi sono lasciato trasportare dall’adrenalina del gioco” (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attaccante della Fiorentina, Nico Gonzalez, espulso nel corso del secondo tempo della partita persa contro l’Inter per aver applaudito l’arbitro Fabbri dopo un’ammonizione per proteste, ha voluto scusarsi per l’accaduto attraverso Instagram: “Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall’adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Gonzalez (@NicoiGonzalez) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attaccante della, espulso nel corso del secondo tempo della partita persa contro l’Inter per aver applaudito l’arbitro Fabbri dopo un’ammonizione per proteste, ha voluto scusarsi per l’accaduto attraverso Instagram: “Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, midalle emozioni edel. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

