Fiorentina | Italiano | «Tenuto testa ai campioni d' Italia | dobbiamo crescere»

"Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno: per 70 minuti siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia, ma non abbiamo concretizzato le occasioni create. Dovevamo aspettarci il loro ritorno, usciamo tra gli applausi per una sconfitta forse troppo pesante". Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commentando a Dazn la sconfitta contro l'Inter. "Il nostro obiettivo lo conosciamo, dobbiamo crescere con tante cose da migliorare. Nel primo tempo abbiamo avuto coraggio, nel secondo abbiamo invece abbassato il baricentro e così perdi la partita. Peccato perchè la prestazione c'è stata", ha aggiunto. "Gonzalez? Ha sbagliato, a questi livelli l'inferiorità è troppo pesante. In Italia queste cose non vanno fatte", ha concluso.

