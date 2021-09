Fiorentina-Inter, denunciati diciotto tifosi nerazzurri: avevano 17 mazze di ferro e legno (Di mercoledì 22 settembre 2021) diciotto tifosi dell’Inter sono stati denunciati dalla Digos prima del match contro la Fiorentina in seguito a delle perquisizioni nelle loro autovetture dalle quali sono emerse 17 mazze di ferro, legno e gomme. I tifosi in questione, di età tra 17 e 47 anni, sono stati accusati di possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive. Tredici di questi tifosi erano già noti alle forze dell’ordine, quattro erano anche in possesso di fumogeni. Per tutti in arrivo il Daspo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021)dell’sono statidalla Digos prima del match contro lain seguito a delle perquisizioni nelle loro autovetture dalle quali sono emerse 17die gomme. Iin questione, di età tra 17 e 47 anni, sono stati accusati di possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive. Tredici di questierano già noti alle forze dell’ordine, quattro erano anche in possesso di fumogeni. Per tutti in arrivo il Daspo. SportFace.

Inter : ??? | MISTER 'Vittoria importante, non era facile' ??? L'analisi di Inzaghi nel post partita di #FiorentinaInter ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT I gol di @DarmianOfficial, @EdDzeko e #Perisic ribaltano il risultato: la cronaca di… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Vittoria da grande squadra' ??? Le parole di @EdDzeko ?? - fcin1908it : TS – Fiorentina-Inter, le pagelle: brillano in 5, Barella il top. Un rimandato - sportface2016 : #FiorentinaInter, denunciati diciotto tifosi nerazzurri: avevano 17 mazze di ferro e legno nascoste in auto -