FIOCCO ROSA IN CASA PORDENONE CALCIO: BENVENUTA CALLIOPE! (Di mercoledì 22 settembre 2021) FIOCCO ROSA al PORDENONE CALCIO. È nata Calliope, primogenita di Fabio Esposito, preparatore atletico della Prima squadra, e mamma Margherita. Ai neogenitori vanno le più grandi felicitazioni del presidente Mauro Lovisa, dei soci, di dirigenti, collaboratori e tesserati neroverdi. BENVENUTA CALLIOPE! Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021)al. È nata Calliope, primogenita di Fabio Esposito, preparatore atletico della Prima squadra, e mamma Margherita. Ai neogenitori vanno le più grandi felicitazioni del presidente Mauro Lovisa, dei soci, di dirigenti, collaboratori e tesserati neroverdi.Powered by WPeMatico

Advertising

udine20 : FIOCCO ROSA IN CASA PORDENONE CALCIO: BENVENUTA CALLIOPE! - - Felicia_1310 : @luigifoschini Per me invece grembiule bianco con fiocco rosa, il mio era sempre in disordine. Eppoi ho imparato a… - chiar4allegro : RT @Angela11215675: Per me è Sangio che ha disegnato il fiocco rosa per Lady sta tutto lì ??????#amemici20 - Elisa96440916 : RT @Angela11215675: Per me è Sangio che ha disegnato il fiocco rosa per Lady sta tutto lì ??????#amemici20 - Angela11215675 : Per me è Sangio che ha disegnato il fiocco rosa per Lady sta tutto lì ??????#amemici20 -