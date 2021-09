Finto vaccino per avere il green pass, i due si difendono in Questura: “Siamo stati fraintesi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Latina – Si sono spontaneamente presentati presso gli Uffici della Questura di Latina i due individui che nel pomeriggio di due giorni fa si erano recati presso un centro vaccinale del capoluogo allo scopo di ottenere la prevista certificazione di avvenuta somministrazione del vaccino contro il Covid-19 (leggi qui). Gli stessi, evidentemente preoccupati di essere individuati attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videsorveglianza, hanno ridimensionato l’intera vicenda, fornendo una versione dei fatti discordante con quanto riferito dall’operatore sanitario ai poliziotti che erano intervenuti sul posto, dichiarando essersi trattato di un semplice malinteso. Tali dichiarazioni saranno oggetto di ulteriori, approfondite investigazioni il cui esito sarà immediatamente comunicato alla Procura della Repubblica di Latina. Il Faro online – Clicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Latina – Si sono spontaneamente presentati presso gli Uffici delladi Latina i due individui che nel pomeriggio di due giorni fa si erano recati presso un centro vaccinale del capoluogo allo scopo di ottenere la prevista certificazione di avvenuta somministrazione delcontro il Covid-19 (leggi qui). Gli stessi, evidentemente preoccupati di essere individuati attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videsorveglianza, hanno ridimensionato l’intera vicenda, fornendo una versione dei fatti discordante con quanto riferito dall’operatore sanitario ai poliziotti che erano intervenuti sul posto, dichiarando essersi trattato di un semplice malinteso. Tali dichiarazioni saranno oggetto di ulteriori, approfondite investigazioni il cui esito sarà immediatamente comunicato alla Procura della Repubblica di Latina. Il Faro online – Clicca qui ...

