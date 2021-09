Fintech, partnership per l’Italia fra Younited e M&G Investments (Di mercoledì 22 settembre 2021) Younited e M&G Investments instaurano una partnership da 300 milioni di euro per l’Italia. L’annuncio é arrivato oggi dalla Fintech europea membro del #Next401 e dall’asset manager internazionale. Attraverso questo accordo, spiegano, i fondi gestiti da M&G hanno acquistato da Younited un portfolio di prestiti al consumo generati in Italia per un totale di 180 milioni di euro, e hanno intenzione di acquisirne di ulteriori per un valore di altri 120 milioni di euro, sempre in Italia, il secondo mercato in termini di valore di business per la Fintech. A partire dal suo lancio in Francia, alla fine del 2011, Younited ha costruito una piattaforma di pagamento digitale e di prestito al consumo leader nell’Europa continentale, con una presenza nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021)e M&Ginstaurano unada 300 milioni di euro per. L’annuncio é arrivato oggi dallaeuropea membro del #Next401 e dall’asset manager internazionale. Attraverso questo accordo, spiegano, i fondi gestiti da M&G hanno acquistato daun portfolio di prestiti al consumo generati in Italia per un totale di 180 milioni di euro, e hanno intenzione di acquisirne di ulteriori per un valore di altri 120 milioni di euro, sempre in Italia, il secondo mercato in termini di valore di business per la. A partire dal suo lancio in Francia, alla fine del 2011,ha costruito una piattaforma di pagamento digitale e di prestito al consumo leader nell’Europa continentale, con una presenza nei ...

