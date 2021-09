Fine del Travel ban | ecco come si può viaggiare di nuovo negli Usa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Finalmente gli Stati Uniti si aprono dial mondo. Il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato lunedì che a novembre porràal divieto diUsa da 33 Paesi, tra cui i membri dell’Unione europea e il Regno Unito. Non è stata ancora dichiarata la data ma si spera che sia prima della festa del Thanksgiving il 25 novembre. L’annuncio, che ha anticipato la comunicazione ufficiale della Casa Bianca, “ha portato sollievo a molte persone in tutto il mondo, dopo oltre 18 mesi di incertezza, opportunità professionali deluse e separazione dai propri cari”, secondo il quotidiano The New York Times. La pubblicazione racconta l’emblematica storia di Katie Wait, una cittadina britannica che dal 2019 non riesce a vedere i suoi genitori, residenti in Florida. “Non mi sarei mai aspettata che se fossero ...