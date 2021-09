Finalmente c’è discontinuità. Ita non butta i soldi dalla finestra. La newco contesta i 290 milioni del brand Alitalia. E resiste alle pressioni per fare più assunzioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solo il fronte del personale Alitalia che non ne vuole sapere di rinunciare al contratto di settore e continua a protestare. Per il nuovo vettore Ita – Italia Trasporto Aereo il decollo è difficile pure sul fronte del brand dell’ex compagnia di bandiera, che i commissari straordinari hanno fissato su un prezzo base di 290 milioni di euro. Una somma che il presidente di Ita, Alfredo Altavilla (nella foto) ha bollato come “irrealistico” parlando in audizione davanti alle Commissioni competenti della Camera insieme all’Ad Fabio Lazzerini. In effetti Alitalia riporta a un marchio sostanzialmente fallito più volte, accumulando perdite miliardarie, e fonti vicine al dossier indicano tra 140 e 150 milioni un valore più congruo. lore di non più di 145-150 milioni di euro. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solo il fronte del personaleche non ne vuole sapere di rinunciare al contratto di settore e continua a protestare. Per il nuovo vettore Ita – Italia Trasporto Aereo il decollo è difficile pure sul fronte deldell’ex compagnia di bandiera, che i commissari straordinari hanno fissato su un prezzo base di 290di euro. Una somma che il presidente di Ita, Alfredo Altavilla (nella foto) ha bollato come “irrealistico” parlando in audizione davantiCommissioni competenti della Camera insieme all’Ad Fabio Lazzerini. In effettiriporta a un marchio sostanzialmente fallito più volte, accumulando perdite miliardarie, e fonti vicine al dossier indicano tra 140 e 150un valore più congruo. lore di non più di 145-150di euro. ...

