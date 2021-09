Finale Supercoppa Italiana 2021: trionfa Bologna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Primo trofeo stagionale per la Virtus Bologna, che nella Finale Supercoppa Italiana 2021, batte nettamente l’Olimpia Milano 90-84 iscrivendo per la seconda volta il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione. Per i felsinei si tratta del secondo successo nel giro di tre mesi sui meneghini dopo la Finale scudetto. Finale Supercoppa Italiana 2021: cosa è accaduto? Dopo lo scudetto l’Olimpia Milano perde anche la Supercoppa Italiana contro una Virtus Bologna oggettivamente troppo superiore. Match senza storia fin dalle prime battute con gli emiliani che dettano legge chiudendo in vantaggio la prima frazione 23-20. Nel secondo parziale arriva l’allungo decisivo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Primo trofeo stagionale per la Virtus, che nella, batte nettamente l’Olimpia Milano 90-84 iscrivendo per la seconda volta il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione. Per i felsinei si tratta del secondo successo nel giro di tre mesi sui meneghini dopo lascudetto.: cosa è accaduto? Dopo lo scudetto l’Olimpia Milano perde anche lacontro una Virtusoggettivamente troppo superiore. Match senza storia fin dalle prime battute con gli emiliani che dettano legge chiudendo in vantaggio la prima frazione 23-20. Nel secondo parziale arriva l’allungo decisivo ...

