FIFA 22 | l' accesso anticipato disponibile oggi per gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

(Di mercoledì 22 settembre 2021)l'22 e offre aglia EAdieci ore di tempo pratico con il gioco prima del suo lancio la prossima settimana. Come EA Sports ha detto spesso, la più grande aggiunta di quest'anno è la nuova tecnologia "HyperMotion". Si tratta di una nuova tecnologia di animazione che secondo EA si traduce nell'"esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva" di sempre. Un intero gruppo di 22 giocatori è stato catturato dal movimento, con i risultanti 8,7 milioni di fotogrammi di dati inseriti nel sistema. Questo viene quindi mescolato con nuove animazioni scritte da algoritmi di apprendimento automatico per colmare eventuali lacune. La prova di22 Early Access arrivaper gli ...

Advertising

fabriziobalconi : RT @Eurogamer_it: Disponibile oggi l'accesso anticipato di #FIFA22. - infoitscienza : FIFA 22, accesso anticipato disponibile da oggi su EA Play e Game Pass Ultimate – Notizia – Xbox OneVideogiochi per… - infoitscienza : Come giocare a FIFA 22 in Accesso Anticipato - infoitscienza : FIFA 22, accesso anticipato disponibile da oggi su EA Play e Game Pass Ultimate - GamingToday4 : FIFA 22, accesso anticipato disponibile da oggi su EA Play e Game Pass Ultimate -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA accesso

Manca sempre meno al lancio di22 , anche se molti utenti ci stanno già giocando grazie all'anticipato proposto da EA. Nel frattempo, la compagnia americana ha annunciato quali saranno le ricompense della Stagione 1 ...... potrebbe interessarvi sapere che, se rispetterete alcune condizioni, vogliamo segnalare che potreste avrete la possibilità di giocare a22 inAnticipato . L'impazienza degli ...Disponibile oggi l'accesso anticipato per FIFA 22: potranno accedervi i membri EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.Scoprite insieme a noi, con questo articolo, come poter provare FIFA 22 in Accesso Anticipato a partire da oggi.