Festival delle Serie TV | dal 24 al 26 settembre 2021 a Milano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La terza edizione delTV (FeST) si terrà il 24-25-26alla Triennale dicon ingresso gratuito. Si tratta di un progetto di DUDE e BDC in collaborazione con Triennalecon la direzione artistica di Marina Pierri. FeST – IlTv è un evento gratuito, con il supporto del Parlamento europeo e con la partecipazione di Amazon Prime Video, De Agostini Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky, ViacomCBS Networks Italia.TV: il tema principale Il tema scelto per la terza edizione di FeST è il Crafting Worlds, attraverso il quale si porrà l’accento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festival delle

COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

...e con tecnologia VR che serviranno a stimolare l'attesa e la curiosità degli spettatori che parteciperanno poi aldi novembre, che offrirà uno sguardo sullo sviluppo e l'innovazione...... tutti insieme per il decimo anniversario dell'InClassica International Music. È la prima ... Fra i momenti da ricordare, le esibizioni del pianista americano Kit Armstrong eorchestre ...L'attrice barese è co-sceneggiatrice del film. In fondo alla Grotta del Bifurto c’era sempre lei, Giovanna Giuliani. Era la prima ad arrivare sul set, ed era l’ultima a tornare in paese. Tosta, determ ...Il festival belliniano organizzato dalla Regione avrebbe addirittura plagiato il Bellini Festival. Vinto il ricorso da Enrico Castiglione. La replica di Manlio Messina: "Programma rimane inalterato".