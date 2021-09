FeSt, a Milano torna il Festival delle Serie Televisive (Di mercoledì 22 settembre 2021) Plasmare il mondo che abitiamo ogni giorno, perché la fantasia possa tornare ad essere una via di fuga. FeSt – Il Festival delle Serie Tv, giunto ormai alla sua terza edizione, ha deciso di adottare un tema particolare, attraverso il quale porre «l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi». Mondi migliori, che possano fungere da ispirazione per il mondo attuale. «Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Crafting Worlds significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto attivo dei desideri e dalle necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e l’inclusione. Le serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione, nella quale ci è consegnata l’occasione d’oro di ripensare il futuro a partire dal presente», ha spiegato Marina Pierri, direttrice artistica di un Festival che approderà alla Triennale di Milano tra il 24 e il 26 settembre, con panel, anteprime, con la possibilità di incontrare e discutere dal vivo con i protagonisti della serialità televisiva. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Plasmare il mondo che abitiamo ogni giorno, perché la fantasia possa tornare ad essere una via di fuga. FeSt – Il Festival delle Serie Tv, giunto ormai alla sua terza edizione, ha deciso di adottare un tema particolare, attraverso il quale porre «l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi». Mondi migliori, che possano fungere da ispirazione per il mondo attuale. «Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Crafting Worlds significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto attivo dei desideri e dalle necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e l’inclusione. Le serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione, nella quale ci è consegnata l’occasione d’oro di ripensare il futuro a partire dal presente», ha spiegato Marina Pierri, direttrice artistica di un Festival che approderà alla Triennale di Milano tra il 24 e il 26 settembre, con panel, anteprime, con la possibilità di incontrare e discutere dal vivo con i protagonisti della serialità televisiva.

Advertising

ValentinaInLA : MILANO /ITTV replica a FeST “Dal Libro allo Schermo” - cheaterbag : RT wireditalia 'Al Wired Next Fest 2021 dedicato alla sostenibilità avremo l'incontro dal titolo 'La sfida comune'… - RobRe62 : RT @wireditalia: Al Wired Next Fest 2021 dedicato alla sostenibilità avremo l'incontro dal titolo 'La sfida comune' avremo Vincenzo Ranieri… - mapivi63 : RT @CIAfra73: Da venerdì a domenica a Milano si terrà il #FeST - Il Festival delle Serie Tv con tanti ospiti - MilenaLazzaroni : RT @wireditalia: Al Wired Next Fest 2021 dedicato alla sostenibilità avremo l'incontro dal titolo 'La sfida comune' avremo Vincenzo Ranieri… -

Ultime Notizie dalla rete : FeSt Milano "Se non ricordo" è il nuovo singolo di Arianna Chiara Arianna Chiara, pseudonimo di Arianna Chiara De Piccoli, è una cantautrice italiana nata a Milano ... tra cui, in più occasioni, quelli organizzati dal Tour Music Fest presso il C. E. T. di Mogol. A ...

LA STORIA DEI DITTATORI MANIACI E PERVERTITI Anche lo storico Joachim Fest nel suo Il volto del Terzo Reich (Mursia, Milano, 2011) segnala l'"impronta tipicamente omosessuale delle SA", e descrive i primi nazisti come apolidi e sradicati che ...

FeSt, a Milano torna il Festival delle Serie Televisive Vanity Fair.it Torna Orvieto Cinema Fest. Appuntamento dal 21 al 25 settembre al Teatro Mancinelli Orvieto Cinema Fest, primo festival internazionale di cortometraggi Made in Umbria, come annunciato, torna ‘a pieno regime’ per l’edizione ...

Bergamo Jazz, il festival dei talenti femminili Se vivessimo in un tempo in cui la disparità di genere è definitivamente sconfitta, ci limiteremmo a raccontare il miracolo che è stato Bergamo Jazz 2021, sicuramente l’edizione più attesa della rasse ...

Arianna Chiara, pseudonimo di Arianna Chiara De Piccoli, è una cantautrice italiana nata a... tra cui, in più occasioni, quelli organizzati dal Tour Musicpresso il C. E. T. di Mogol. A ...Anche lo storico Joachimnel suo Il volto del Terzo Reich (Mursia,, 2011) segnala l'"impronta tipicamente omosessuale delle SA", e descrive i primi nazisti come apolidi e sradicati che ...Orvieto Cinema Fest, primo festival internazionale di cortometraggi Made in Umbria, come annunciato, torna ‘a pieno regime’ per l’edizione ...Se vivessimo in un tempo in cui la disparità di genere è definitivamente sconfitta, ci limiteremmo a raccontare il miracolo che è stato Bergamo Jazz 2021, sicuramente l’edizione più attesa della rasse ...