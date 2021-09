Ferrero Rocher | dopo i gelati arrivano le tavolette di cioccolato

(Di mercoledì 22 settembre 2021)si rinnova sempre di più.la produzione deidie Raffaello, ha deciso di introdurre anche ledi, entrando in un mercato che in tutto vale circa ...

si rinnova sempre di più. Dopo la produzione dei gelati die Raffaello, ha deciso di introdurre anche le tavolette di cioccolato , entrando in un mercato che in tutto vale circa ...Dopo l'ingresso nel mondo dei gelati confezionati, i l gruppolancia un nuovo prodotto a firmaentrando nel mercato delle tavolette di cioccolato che complessivamente. considerando Gdo, discount e canale tradizionale, vale circa 578 milioni di euro. Un segmento in continua ...Roma, 22 set. Dopo l’ingresso nel mondo dei gelati confezionati, il gruppo Ferrero lancia un nuovo prodotto a firma Ferrero Rocher entrando nel mercato delle tavolette di cioccolato che complessivamen ...Dopo l'ingresso nel mondo dei gelati confezionati, il Gruppo Ferrero lancia un nuovo prodotto a firma Ferrero Rocher ed entra nel mercato delle tavolette di cioccolato che in tutto vale circa 578 mili ...