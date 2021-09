Federcalcio Camerun | l' ex Inter Samuel Eto' o in corsa per la presidenza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “È tempo di ricostruire il nostro calcio”. Questo lo slogan o comunque l’obiettivo diEto'o che ha deciso di scendere in campo per guidare ladel suo. Sui social l’ex...

Advertising

sportli26181512 : Camerun, Samuel Eto'o in corsa per la presidenza federale: L'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona si candida a… - sportface2016 : #Camerun, #Etoo si candida alla presidenza della Federazione -

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio Camerun

Questo lo slogan o comunque l'obiettivo di Samuel Eto'o che ha deciso di scendere in campo per guidare ladel suo. Sui social l'ex attaccante della nazionale camerunense (118 ...Samuel Eto'o si candida alla presidenza dellacamerunense. L'ex attaccante di Inter , Barcellona e Chelsea , tra le altre, ha deciso di scendere in campo per sostituire l'attuale numero 1, Seidou Mbombo Njoya , che aveva sostenuto ...Yaounde, 22 set. (Adnkronos) - La leggenda del calcio del Camerun, Samuel Eto'o, ha annunciato che si candiderà alla presidenza della Federcalcio del ...L'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona si candida a guidare la Federazione del suo paese: "È tempo di ricostruire il nostro calcio" ...