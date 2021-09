Fedele: 'Caputo al Napoli? Non si è mai creata l'opportunità' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Napoli - "Il Napoli deve preoccuparsi di Caputo? Lui è uno addetto a fare gol, certamente è in un momento positivo in una squadra in cui sicuramente sta imparando a conoscere i movimenti. La Samp sta ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021)- "Ildeve preoccuparsi di? Lui è uno addetto a fare gol, certamente è in un momento positivo in una squadra in cui sicuramente sta imparando a conoscere i movimenti. La Samp sta ...

