Advertising

Italia_Notizie : Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia - fisco24_info : Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia: Le condizioni dell’economia permetterebbero di ben assorbire l’an… - Agenparl : Usa, Intesa Sanpaolo: economia frena dal lato offerta, Fed pronta al tapering - -

Ultime Notizie dalla rete : Fed pronta

Il Sole 24 ORE

Le condizioni dell'economia permetterebbero di ben assorbire l'annuncio di una graduale riduzione degli acquisti di titoli, ma resta l'incognita dell'evoluzione del Covid in autunno Èla Federal reserve? Annuncerà nella sua riunione di settembre il tapering, la riduzione degli acquisti di titoli? O segnalerà semplicemente l'intenzione di annunciarlo, come spesso fanno le ...... con quel famoso 'whatever it takes', la Bce 'eraa tutto' per salvare l'Euro , rimasto ben ... All'epoca ero allae fui particolarmente grata di avere un partner come Mario dall'altro lato ...Le condizioni dell’economia permetterebbero di ben assorbire l’annuncio di una graduale riduzione degli acquisti di titoli, ma resta l’incognita dell’evoluzione del Covid in autunno ...Gli investitori si aspettano che la Fed si dica pronta ad allentare gli stimoli dell'era Covid-19, al fine di combattere l'inflazione elevata. Viaggiano sopra la parità anche i future di Wall Street c ...