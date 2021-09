Fdi, Maselli: Ospedale San Giovanni, caos al pronto soccorso (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “In data odierna l’assessorato alla Sanità ha inopinatamente deciso di riaprire il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata al servizio di emergenza 118 chiuso a seguito dell’azione di hackeraggio di tutti i sistemi informatici avvenuta lo scorso 13 settembre.” “La ritengo una decisione non solo affrettata ma sbagliata perché non fa che creare ulteriore caos e probabili disservizi all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata che da ben 9 giorni ha visto l’azzeramento di tutti i software aziendali e di tutti gli altri software gestionali del laboratorio analisi, della radiologia e dei servizi amministrativi che ad oggi sono ancora inutilizzabili.” “L’Ospedale sta infatti lavorando solo con il cartaceo con grave rischio per i pazienti e per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “In data odierna l’assessorato alla Sanità ha inopinatamente deciso di riaprire ildell’azienda ospedaliera SanAddolorata al servizio di emergenza 118 chiuso a seguito dell’azione di hackeraggio di tutti i sistemi informatici avvenuta lo scorso 13 settembre.” “La ritengo una decisione non solo affrettata ma sbagliata perché non fa che creare ulterioree probabili disservizi all’interno dell’Azienda Ospedaliera SanAddolorata che da ben 9 giorni ha visto l’azzeramento di tutti i software aziendali e di tutti gli altri software gestionali del laboratorio analisi, della radiologia e dei servizi amministrativi che ad oggi sono ancora inutilizzabili.” “L’sta infatti lavorando solo con il cartaceo con grave rischio per i pazienti e per ...

