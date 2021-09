Fabrizio Corona è “Avanti” e fa il modello alla Milano Fashion Week

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 22 settembre 2021)torna in passerella durante la. L’ex re dei paparazzi ha sfilato per il marchio Sophia Nubes, lanciando la linea uomo del brand. L’evento è stato per lui l’ennesima occasione mediatica, per far sentire le proprie idee. “We are ahead” è scritto sulla sua camicia.per Sophia Nubesy Due i look partati in passerella: un completo blu con giacca sbottonata e un tailleur nero con pantalone a vita alta e blazer crop. Sotto entrambi, una camicia bianca con impresso “We are ahead“, baluardo della sua presenza e punto focale della strategia comunicativa. Ma è nel backstage cheha dato il meglio di sé, raccontando ai giornalisti la sua rabbia. Arrabbiato ...