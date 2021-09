F1, Max Verstappen penalizzato. Occasione unica per Lewis Hamilton nel GP di Russia, il feudo Mercedes (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ormai celeberrimo contatto alla prima chicane di Monza tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, nel corso del Gran Premio d’Italia 2021 di Formula Uno, non ha ancora finito di provocare conseguenze. Oltre all’immediato doppio ritiro dei duellanti al titolo nella massima categoria del motorsport, ha dato il via anche a numerose ed inevitabili polemiche ma, com’è ben noto, c’è dell’altro e avrà il proprio apice domenica, in Occasione del Gran Premio di Russia. Sulla griglia di partenza del tracciato di Sochi, infatti, il leader della classifica generale (il portacolori del team Red Bull mantiene 5 lunghezze di vantaggio sul sette volte campione del mondo) dovrà retrocedere di tre posizioni. La direzione di gara di Monza, infatti, aveva sancito come l’olandese fosse il maggiore responsabile di quanto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ormai celeberrimo contatto alla prima chicane di Monza tra Max, nel corso del Gran Premio d’Italia 2021 di Formula Uno, non ha ancora finito di provocare conseguenze. Oltre all’immediato doppio ritiro dei duellanti al titolo nella massima categoria del motorsport, ha dato il via anche a numerose ed inevitabili polemiche ma, com’è ben noto, c’è dell’altro e avrà il proprio apice domenica, indel Gran Premio di. Sulla griglia di partenza del tracciato di Sochi, infatti, il leader della classifica generale (il portacolori del team Red Bull mantiene 5 lunghezze di vantaggio sul sette volte campione del mondo) dovrà retrocedere di tre posizioni. La direzione di gara di Monza, infatti, aveva sancito come l’olandese fosse il maggiore responsabile di quanto ...

