F1, la Ferrari farà debuttare il nuovo motore ibrido in Russia. Leclerc scatterà in ultima posizione (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Ferrari è riuscita ad anticipare i tempi e farà debuttare l’attesissimo nuovo motore in occasione del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 settembre. La Scuderia di Maranello aveva pensato di fare esordire il motore 065/6 evo a Istanbul e invece l’unità è già pronta per la gara di Sochi. Il Cavallino Rampante affiderà questo nuovo sistema ibrido a Charles Leclerc, che omologherà così il quarto motore della stagione e, da regolamento, scatterà in fondo alla griglia di partenza (questa è la penalità da scontare quando si usano più di tre propulsori a stagione). Il motivo per cui il monegasco è stato scelto rispetto a Carlos Sainz è molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Laè riuscita ad anticipare i tempi el’attesissimoin occasione del GP di2021, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 settembre. La Scuderia di Maranello aveva pensato di fare esordire il065/6 evo a Istanbul e invece l’unità è già pronta per la gara di Sochi. Il Cavallino Rampante affiderà questosistemaa Charles, che omologherà così il quartodella stagione e, da regolamento,in fondo alla griglia di partenza (questa è la penalità da scontare quando si usano più di tre propulsori a stagione). Il motivo per cui il monegasco è stato scelto rispetto a Carlos Sainz è molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari farà F1, Ferrari al Gp di Russia a Sochi con il nuovo motore ibrido solo sulla macchina di Leclerc. Partirà ultimo La Ferrari farà debuttare il nuovo sistema ibrido , pensato per anticipare soluzioni della monoposto 2022, questo fine settimana nel Gp di Russia a Sochi . Sarà installato soltanto sulla macchina di ...

