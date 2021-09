Eutanasia legale, il testo alla Camera il 25 ottobre. Fico: “Il Parlamento deve legiferare” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La proposta di legge sull’Eutanasia sarà esaminata dall’Aula della Camera il 25 ottobre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. “Non c’è dubbio che soprattutto se parliamo di Eutanasia, sono convinto che il Parlamento debba assolutamente legiferare. D’altro canto, i referendum possono essere uno stimolo alla legislazione del Parlamento“, così aveva detto Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, ai microfoni di Rai Radio1 al Gr1, parlando dei referendum sulla cannabis e sull’Eutanasia. “La transizione energetica, la questione ambientale sono le questioni fondamentali. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti affinché al centro ci sia il nostro ecosistema per la sopravvivenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) La proposta di legge sull’sarà esaminata dall’Aula dellail 25. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. “Non c’è dubbio che soprattutto se parliamo di, sono convinto che ildebba assolutamente. D’altro canto, i referendum possono essere uno stimololegislazione del“, così aveva detto Roberto, presidente delladei Deputati, ai microfoni di Rai Radio1 al Gr1, parlando dei referendum sulla cannabis e sull’. “La transizione energetica, la questione ambientale sono le questioni fondamentali. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti affinché al centro ci sia il nostro ecosistema per la sopravvivenza ...

