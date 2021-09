Esclusiva | Vicenza | contatti avanzati e accordo con Brocchi I dettagli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La quinta sconfitta in cinque partita rende inevitabile l’esonero di Di Carlo, già ufficializzato dal club. Per la verità illo avrebbe già sollevato dall’incarico la scorsa settimana se avesse trovato la soluzione giusta, invece, non era riuscito a individuare il profilo giusto. Massimo Oddo era stato l’ultimo tecnico incontrato ma senza. Adesso sì, negli ultimissimi minuti è stata raggiunta l’intesa con Cristianche firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo evidentemente legata alla salvezza. Perla possibilità di ripartire dopo la parentesi di Monza, illo aspetta. Foto: Sito Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

