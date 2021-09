Ermal Meta commenta l’accoglienza di Conte a Cosenza: “Perché i concerti no?” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Che splendida accoglienza, Cosenza!”, scrive Giuseppe Conte sui social e condivide anche un video dell’accoglienza calorosa che gli ha riservato la città nelle scorse ore. Le immagini di migliaia di persone in pieno assembramento, con mascherina di protezione individuale ma senza alcun distanziamento, hanno indignato i social. Tanti i commenti giustamente polemici al di sotto dei Contenuti di Conte. Tra i tanti spunta quello di Ermal Meta. Il cantante scrive: “Perché i concerti in questo modo no?” e non è l’unico a sostenere l’assurdità delle immagini condivise dai profili ufficiali di Conte mentre le sorti dei concerti e degli eventi dal vivo sono ancora incerte. Nonostante l’introduzione ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Che splendida accoglienza,!”, scrive Giuseppesui social e condivide anche un video delcalorosa che gli ha riservato la città nelle scorse ore. Le immagini di migliaia di persone in pieno assembramento, con mascherina di protezione individuale ma senza alcun distanziamento, hanno indignato i social. Tanti i commenti giustamente polemici al di sotto deinuti di. Tra i tanti spunta quello di. Il cantante scrive: “in questo modo no?” e non è l’unico a sostenere l’assurdità delle immagini condivise dai profili ufficiali dimentre le sorti deie degli eventi dal vivo sono ancora incerte. Nonostante l’introduzione ...

