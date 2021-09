Equinozio d’Autunno 2021, frasi, immagini e messaggi per augurare buon inizio di autunno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi, 22 settembre 2021, è iniziato ufficialmente l’autunno. Anche se le temperature non sembrano mostrarlo, la stagione invernale sta arrivando. I colori diventano più arancioni, le foglie iniziano a cadere, il buio cala prima e tornano pioggia e venti freddi. Dopo aver trascorso tutti questi mesi tra sole, allegria e qualche tuffo al mare niente è più difficile di combattere la nostalgia dell’estate. Per porvi rimedio, però, un buon metodo è scrivere un messaggio (Whatsapp, Facebook, Sms) per augurare alle persone care un buon inizio dell’autunno! Per aiutarvi abbiamo selezionato le migliori immagini e i migliori aforismi da scaricare e inviare gratuitamente. Equinozio d’autunno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi, 22 settembre, è iniziato ufficialmente l’. Anche se le temperature non sembrano mostrarlo, la stagione invernale sta arrivando. I colori diventano più arancioni, le foglie iniziano a cadere, il buio cala prima e tornano pioggia e venti freddi. Dopo aver trascorso tutti questi mesi tra sole, allegria e qualche tuffo al mare niente è più difficile di combattere la nostalgia dell’estate. Per porvi rimedio, però, unmetodo è scrivere uno (Whatsapp, Facebook, Sms) peralle persone care undell’! Per aiutarvi abbiamo selezionato le migliorie i migliori aforismi da scaricare e inviare gratuitamente....

Agenzia_Ansa : Ultima notte d'estate: domani 22 settembre inizierà infatti l'autunno. L'equinozio è previsto alle 21,21 ora italia… - RaiNews : La luna piena del raccolto che si è levata nella notte tra il 20 e il 21 settembre, alla vigilia dell'equinozio d'a… - cuyper_paul : RT @CasaLettori: I Maya costruirono la piramide a gradoni detta El Castillo a Chichen Itza, in Messico, in modo che un serpente di luce sem… - fatina909 : RT @massimo4951: Buona giornata a tutti e buon equinozio d'autunno. Ogni foglia che cade ci ricorda di guardare in alto per vedere quanto… - adelestancati : RT @CasaLettori: Si festeggia nell’equinozio d’autunno il dio gallese della vegetazione e dei raccolti, Mabon. Secondo la tradizione pagana… -